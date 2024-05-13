ЦБ: средства населения на депозитах в Московском регионе выросли

В январе–марте 2024 года депозиты населения Московского региона в банках увеличились на 3,9% до 18,7 трлн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

За март средства населения на банковских вкладах увеличились на 2,2%, рост продолжился почти февральскими темпами, отметили в ЦБ. При этом за аналогичный период 2023 года происходило снижение (-0,4% за январь–март 2023 года).

По статистике регулятора, на начало марта 68% средств размещались на срочных вкладах (64% годом ранее).

В январе–марте 2024 года средства на текущих счетах увеличились на 1,5% до 5,9 трлн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года снизились на 2,6%. Объем средств на срочных вкладах увеличился на 5,1% до 12,8 трлн рублей, в 2023 году рост составил лишь 0,8%, отметили в ЦБ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.