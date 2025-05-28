ЦБ рассказал об ухудшении финансового состояния крупнейших компаний

В ЦБ отметили, что в России ухудшилось финансовое состояние 78 крупнейших компаний. Это произошло на фоне снижения рентабельности продаж, роста себестоимости и расходов на обслуживание кредитов, сообщают «Ведомости» .

Количество проблемных компаний, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью менее 1,0, выросло до 13. При этом в июне прошлого года их было всего шесть.

Регулятор назвал и причины такой ситуации. В их числе санкции, введенные против России, рост операционных затрат и себестоимости, а также высокий уровень процентных ставок.

Ранее средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигла 19,52% во II декада мая. В начале месяца она была на уровне 19,60%.