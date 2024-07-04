ЦБ рассказал о росте числа участников СПФС после недавних санкций

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) регулятора увеличивается после недавних санкций. Она продолжает свою работу, сообщает ТАСС.

По словам Скоробогатовой, участники, которые уже подключались к системе, продолжают это делать. Она добавила, что они предполагали такое развитие событий, поэтому многие остались работать в системе.

«Есть возможность работать еще по альтернативным каналам, мы все варианты поддерживаем. Но что касается СПФС, система продолжает функционировать», — уточнила она.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин сообщил, что уже 26 июля на заседании совета директоров ЦБ будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки. Он допустил, что скачок может составить 2 процентных пункта — с 16% до 18%.