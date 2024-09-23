ЦБ продлил ограничения на денежные переводы за рубеж еще на полгода

Банк России принял решение о продлении еще на полгода ограничений на перевод денежных средств за границу. Срок их действия — с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Для граждан РФ и физлиц — нерезидентов из дружественных стран сохраняется возможность в течение месяца перевести на счета в банках за рубежом не более 1 млн долларов или эквивалент в другой валюте.

Остались без изменения и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более 10 тыс. долларов (эквивалент в иной валюте) за месяц. Суммы переводов определяются по установленному курсу валют к рублю в день, когда банковская организация получает поручение об операции.

Работающие в России физлица — нерезиденты как из дружественных, так и из недружественных стран смогут переводить за границу средства в размере своей зарплаты.

По-прежнему запрещено переводить средства за рубеж для не работающих в РФ физлиц — нерезидентов и юрлиц из недружественных стран. При этом данное правило не распространяется на иностранные компании, которые контролируют российские юридических или физические лица.

Банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях с помощью корреспондентских счетов, открытых в кредитных организациях РФ, если счета плательщика и получателя открыты в банках за рубежом.