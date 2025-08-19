ЦБ оценил защиту аудиторских организаций как недостаточную
Фото - © Фотобанк Лори
В Банке России заявили о слишком низкой защищенности аудиторских организаций, проверяющих ОЗО ФР (общественно значимые организации финансового рынка). Им рекомендовали провести мероприятия по снижению рисков утечек, сообщает «Коммерсант».
Эксперты считают этот момент очень важным, потому что аудиторы работают с чувствительными данными клиентов. Их утечка может оказать негативное влияние на деятельность финансовых рынков. Регулятор отметил, что в РФ продолжаются атаки на информационную инфраструктуру со стороны недружественных стран.
В связи с этим аудиторским организациям с недостаточной защитой нужно провести мероприятия, которые исправят ситуацию. Участники рынка должны направить подготовительный план в департамент информационной безопасности не позже 1 сентября.
Гендиректор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов подчеркнул, что утечка подобных данных может стать основанием для инсайдерской торговли, шантажа и недобросовестной конкуренции. Это зависит от намерений преступников и масштабов компании, у которой утекли данные.
Ранее крупная российская сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Магазины были закрыты по всей Москве, а сотрудникам дали отгулы. При этом Роскомнадзор не выявил признаки утечки персональных данных.