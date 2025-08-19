ЦБ оценил защиту аудиторских организаций как недостаточную

В Банке России заявили о слишком низкой защищенности аудиторских организаций, проверяющих ОЗО ФР (общественно значимые организации финансового рынка). Им рекомендовали провести мероприятия по снижению рисков утечек, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты считают этот момент очень важным, потому что аудиторы работают с чувствительными данными клиентов. Их утечка может оказать негативное влияние на деятельность финансовых рынков. Регулятор отметил, что в РФ продолжаются атаки на информационную инфраструктуру со стороны недружественных стран.

В связи с этим аудиторским организациям с недостаточной защитой нужно провести мероприятия, которые исправят ситуацию. Участники рынка должны направить подготовительный план в департамент информационной безопасности не позже 1 сентября.

Гендиректор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов подчеркнул, что утечка подобных данных может стать основанием для инсайдерской торговли, шантажа и недобросовестной конкуренции. Это зависит от намерений преступников и масштабов компании, у которой утекли данные.

Ранее крупная российская сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Магазины были закрыты по всей Москве, а сотрудникам дали отгулы. При этом Роскомнадзор не выявил признаки утечки персональных данных.