ЦБ остановил публикацию объема внебиржевых торгов из-за риска вторичных санкций
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему регулятор приостановил публикацию статистики объема внебиржевых торгов, сообщает «Коммерсант».
ЦБ начал публиковать статистику в апреле и перестал это делать 15 июля.
Приостановку связали с риском вторичных санкций. Статистика объема внебиржевых торгов пока что не будет публиковаться, чтобы избежать новых возможных ограничений.
Набиуллина отметила, что изменений по этому вопросу в ближайшее время не будет.
Ранее банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Набиуллина отметила, что снижения ставки до конца года не планируется.