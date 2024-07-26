ЦБ остановил публикацию объема внебиржевых торгов из-за риска вторичных санкций

сегодня в 19:12

ЦБ начал публиковать статистику в апреле и перестал это делать 15 июля.

Приостановку связали с риском вторичных санкций. Статистика объема внебиржевых торгов пока что не будет публиковаться, чтобы избежать новых возможных ограничений.

Набиуллина отметила, что изменений по этому вопросу в ближайшее время не будет.

Ранее банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Набиуллина отметила, что снижения ставки до конца года не планируется.