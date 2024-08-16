ЦБ опубликовал меры поддержки жителям Курской, Белгородской и Брянской областей

Центральный Банк России опубликовал рекомендации для кредиторов, чтобы они могли поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей России, что жилье повреждено или утрачено из-за действий ВСУ, говорится в официальном Telegram-канале ЦБ .

Центробанк рекомендовал кредиторам полностью погасить ипотечный дом, если жилье, находящееся в ипотеке, полностью разрушено в результате действий ВСУ.

«При частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению, кредиторы могут освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов. Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях», — говорится в рекомендациях Центробанка России.

Все заявления от частных лиц о реструктуризации долга, поступившие от жителей приграничных территорий, а также от эвакуированных или вынужденно переселенных, рассматривать в кратчайшие сроки. Отсрочку рекомендуется предоставлять на срок от 1 года, при этом никакие проценты не должны начисляться.

О принятом решении банки должны сообщить заемщику любым удобным способом. По вопросам оказания поддержки при наличии ипотек жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться по телефонам Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24.