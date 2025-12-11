ЦБ намерен найти решение по вопросу работы карт Visa и Mastercard в России

ЦБ обсуждает с банками возможные ограничения на работу карт Visa и Mastercard. Он намерен достичь консенсуса по этому вопросу, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, сообщает ТАСС .

По ее словам, обсуждение ведется в том числе в рамках совета участников и пользователей. Банк России при решении вопроса будет учитывать затраты кредитных организаций и возможные неудобства для клиентов.

Бакина подчеркнула, что в отношении карт «Мир», оператором которых является НСПК, уже приняты все необходимые решения в согласии с банками. С картами Visa и Mastercard ситуация другая, так как НСПК лишь поддерживает их технологически, но сам продукт не развивается.

Бакина отметила, что регулятор не допустит, чтобы клиенты столкнулись с ограничением доступа к собственным средствам.

Платежные системы Mastercard и Visa в 2022 году ушли с российского рынка. Период действия выпущенных карт был продлен, но новые перестали создаваться. ЦБ решил ввести ограничения на срок использования таких карт.

В октябре Бакина заявляла, что карты Visa и Mastercard с истекшим сроком действия пока что продолжат функционировать в России. Отключать их резко не планируется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.