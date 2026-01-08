Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять $1,5 трлн

Американский президент Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять $1,5 трлн, сообщает RT .

Необходимость в увеличении военного бюджета глава Белого дома объяснил «крайне тревожными и опасными временами».

«…Военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн», — сообщил он в соцсети Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят денежные средства на поддержку Украины, а лишь расходуют время на достижение мирного урегулирования конфликта.

