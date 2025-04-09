Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к заключению справедливых торговых сделок, в том числе и с Китаем, пишет ТАСС .

«С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки», — отметил он.

После того как Китай сообщил, что с 10 апреля пошлина на товары из США будет составлять 84% в качестве ответной меры за ранее поднятую пошлину для КНР до 104%, американский президент Дональд Трамп заявил, что незамедлительно еще раз повышает планку пошлин для этой страны до 125%.

Также Трамп ранее заявил, что в течение последующих 90 дней в США будет действовать пауза на введение зеркальных пошлинных мер в отношении более 75 государств мира.