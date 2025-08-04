Трамп угрожает Индии кратно повысить пошлины за перепродажу нефти России

Американский президент Дональд Трамп сказал, что кратно увеличит пошлины против Индии за импорт и «перепродажу» нефти из РФ. Нью-Дели якобы не только приобретает большое количество энергоресурсов у России, но и перепродает их с большой прибылью, сообщает ТАСС .

На фоне этого Соединенные Штаты собираются увеличить пошлины, которые Индия платит США.

До этого Трамп ввел тарифы против Нью-Дели в размере 25%. Хоть между странами и установились «дружеские» отношения, США мало торгуют с Индией из-за высоких пошлин и неденежных барьеров со стороны последней.

Также Трампа не устраивает, что Нью-Дели всегда приобретала множество военной техники у Москвы. Вместе с Китаем страна покупает множество других ресурсов у РФ.

Ранее телеканал CNBC заявил, что Индия оказалась в замешательстве — с одной стороне у нее отношения с Соединенными Штатами, с другой выгодные поставки энергоресурсов из РФ. Аналитики не считают, что Нью-Дели пойдет на обострение с президентом США Дональдом Трампом.