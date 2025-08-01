сегодня в 04:24

Трамп повысил торговые пошлины в отношении Канады с 1 августа

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа, сообщает РИА Новости .

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлины для Канады с 25% до 35%», — говорится в сообщении.

В качестве основной причиной для повышения пошлин называется неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в Соединенные Штаты через свои границы.

Ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении торговой политики, подписав указ о введении 50-процентных пошлин на импорт меди с 1 августа 2025 года.

В публикации в Truth Social американский лидер обосновал это решение стратегическими интересами национальной безопасности, назвав медь «кровью современной промышленности и обороны».