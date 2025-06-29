Трамп: переговоры с Канадой поставлены на паузу до снижения Оттавой налогов
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Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канадой поставлены на паузу. Они возобновятся тогда, когда Оттава уменьшит ряд налогов, сказал президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
Американский президент добавил, что до сих пор считает важным включение Канады в состав США. Страна может стать 51-м штатом.
Трамп отметил, что Оттава зависит от Вашингтона.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни говорил, что торговые переговоры между обеими странами идут. Он добавил, что будет защищать интересы соотечественников.