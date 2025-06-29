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Трамп: переговоры с Канадой поставлены на паузу до снижения Оттавой налогов

Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канадой поставлены на паузу. Они возобновятся тогда, когда Оттава уменьшит ряд налогов, сказал президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

Американский президент добавил, что до сих пор считает важным включение Канады в состав США. Страна может стать 51-м штатом.

Трамп отметил, что Оттава зависит от Вашингтона.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни говорил, что торговые переговоры между обеими странами идут. Он добавил, что будет защищать интересы соотечественников.