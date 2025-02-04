Торговые сети и производители молока в России начали переговоры о ценах

Представители торговых сетей и производители начали переговоры о повышении цен на молочную продукцию. Поставщики собирались увеличить их на 5-10%, однако ритейлеры пока делают небольшие наценки и не спешат соглашаться с новыми условиями, сообщает газета « Известия ».

О грядущем повышении цен на продукцию торговые сети уведомил ряд компаний, например, «Вимм-Билль-Дан», Ehrmann, «Молочный кит», «Савушкин продукт» и Health & Nutrition. Стоимость увеличится на сметану, молоко, творог и йогурт от этих брендов.

Глава Молочного союза Людмила Маницкая отметила, что повышение стоимости молочной продукции — вынужденная мера. Производители пытаются сдерживать рост цен, поскольку эти продукты — социально значимые. Однако дорожают транспортные расходы, электричество, корма для животных, что приводит к увеличению стоимости.

Федеральная антимонопольная служба следит за ценой на социально значимые товары. Если стоимость увеличат необоснованно, то сотрудники ФАС вмешаются в процедуру и применят антимонопольное реагирование.

Также в антимонопольной службе рассказали, что отправляли запросы производителям молочной продукции. Сотрудники ФАС хотят изучить, насколько обоснованно будут увеличены цены.

Ранее годовая инфляция в 20 регионах России превысила 10%.