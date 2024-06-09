сегодня в 10:33

Торговля между РФ и США увеличилась на 20 процентов

Торговля России и Соединенных Штатов в апреле увеличилась на 20% в годовом выражении и составила 332 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Российский экспорт в апреле вырос на 37% и достиг показателя 298 млн долларов. Главным товаром в импорте США из России являются удобрения. Их поставки в годовом выражении стали выше в 1,6 раза. Экспорт платины вырос в 32 раза, до 94,2 млн долларов.

Третьим главным товаром российского экспорта в США эксперты называют части турбореактивных двигателей. Их продажи увеличились втрое в годовом выражении, до 10,1 млн долларов.

Следом идут фосфаты и жмых из соевого масла с показателями по 4 млн долларов.

Американский экспорт, наоборот, стал ниже на 48%.