Торги будут интригующими: российский рынок акций ждет решения ЦБ

Эксперт: пятничные торги на рынке акций РФ могут стать триггером для его роста

В пятницу пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке. Торги на российском рынке акций обещают быть интересными в свете ожидаемого решения регулятора, сообщает агентство « Финам ».

Инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Банка России. Эксперты сходятся во мнении, что ключевую ставку вновь повысят. Прогнозируется, что увеличение будет с 19% до 20%. Некоторые аналитики не исключают и более жесткого варианта развития событий — повышения до 21%.

При этом внешний фон перед открытием торгов в России не изменился, он спокоен. Накануне индекс Мосбиржи в моменте опускался ниже отметки в 2700 пунктов. Но в итоге сессия завершилась в минусе на 0,6%, индекс опустился до 2718,42 пункта. Индекс РТС понизился на 0,7%, до отметки в 885,22 пункта.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что пятничные торги на российском рынке акций будут интригующими из-за ожидания решения ЦБ по ключевой ставке. Это может повлиять на дальнейший рост рынка.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов порекомендовал в пятницу искать момент для покупок, занимая выжидательную позицию на инвестиционном рынке.

Ранее стало известно, что ключевая ставка в РФ может вырасти еще на 3 процентных пункта к концу 2024 года. Это связано с ожиданиями по инфляции.