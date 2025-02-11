Тонкий инструмент: эксперт оценил возвращение залогового кредитования в РФ
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой Монетный Дом» Дмитрий Голубовский заявил, что тренд на залоговое кредитование в России напрямую связан с действиями ЦБ, последовательно сокращающего объемы беззалогового кредитования, сообщает АБН24.
«Такой подход является более тонким инструментом регулирования кредитного рынка, чем повышение ключевой ставки. Повышение ставки сказывается на всех участниках, тогда как ужесточение требований к кредитам позволяет точечно настраивать процесс кредитования», — отметил эксперт.
По его словам, залоговое кредитование снижает риски избыточной долговой нагрузки и в целом стабилизирует инфляционные процессы.
Для физлиц ужесточение требований однозначно можно считать оправданным: слишком долго беззалоговые кредиты выдавались слишком легко. Требования о предоставлении залога повышают ответственность заемщиков.