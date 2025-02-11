Тонкий инструмент: эксперт оценил возвращение залогового кредитования в РФ

сегодня в 17:31

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой Монетный Дом» Дмитрий Голубовский заявил, что тренд на залоговое кредитование в России напрямую связан с действиями ЦБ, последовательно сокращающего объемы беззалогового кредитования, сообщает АБН24 .

«Такой подход является более тонким инструментом регулирования кредитного рынка, чем повышение ключевой ставки. Повышение ставки сказывается на всех участниках, тогда как ужесточение требований к кредитам позволяет точечно настраивать процесс кредитования», — отметил эксперт.

По его словам, залоговое кредитование снижает риски избыточной долговой нагрузки и в целом стабилизирует инфляционные процессы.

Для физлиц ужесточение требований однозначно можно считать оправданным: слишком долго беззалоговые кредиты выдавались слишком легко. Требования о предоставлении залога повышают ответственность заемщиков.