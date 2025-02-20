Только избранные: Мантуров рассказал, кого Россия допустит на свой рынок

Мантуров: РФ допустит на свой рынок тех, в ком сама заинтересована

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия будет допускать на рынок только те компании, в которых страна заинтересована. Особый приоритет будет отдаваться отечественным компаниям и организациям из ЕАЭС, сообщает ТАСС .

Мантуров подчеркнул, что за время формирования санкционных пакетов система преференций в госзакупках серьезно эволюционировала. Также изменилась система мер поддержки.

«Сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — добавил Мантуров.

Для иностранных компаний в РФ сформировались условия по контролю и передаче технологий, а также локализации. Первый вице-премьер подчеркнул, что зарубежным организациям придется с этим мириться.

Ранее Мантуров заявил, что необходимо нормативно запретить закупку иностранных станков в случае, если у оборудования есть российские аналоги. По словам политика, предприятия должны акцентировать внимание на максимальном освоении новой линейки продукции и техническом переоснащении собственных мощностей.