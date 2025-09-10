«Тихая гавань»: эксперт рассказал о золотом тренде инвестиций

Вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский заявил, что в последние годы в мире набирает популярность тренд по замене валюты инвестиций на золото и другие драгоценные металлы, сообщает АБН24 .

«Лидером здесь выступает Китай, который ставит рекорд за рекордом по объему закупок золота для своих резервов. Еще недавно Поднебесная держала в казначейских облигациях США более триллиона долларов, но сейчас эта сумма сократилась до менее чем 700 млрд, а значительная часть освободившихся средств переведена в золото», — сказал эксперт.

По его словам, катализатором для подобных шагов стало наблюдение за блокировкой российских резервов. Китай принял решение усилить защиту своих активов, сделав акцент на золоте, хранящемся на своей территории. Индия последовала этой стратегии: на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами она также начала активно избавляться от американских долговых бумаг и приобретать золотые слитки.

Дополнительным фактором, способствующим повышению интереса к золоту, стали изменения в международных банковских стандартах: с 1 июля текущего года, в соответствии с требованиями Базеля III, банкам разрешено учитывать физическое золото по полной рыночной стоимости как капитал первого уровня.