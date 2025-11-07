Технический директор подмосковной IT-компании стал лауреатом двух наград

Технический директор резидента особой экономической зоны «Дубна», компании «Икс Ред Групп», Артем Знобищев получил две награды ассоциации центров и специалистов поддержки технологий и инноваций. Торжественная церемония состоялась на площадке Международного форума-выставки «Российский промышленник — 2025» в Санкт-Петербурге при поддержке Правительства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Артем Знобищев стал лауреатом I премии Всероссийского конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» в номинации «Молодость, создающая будущее», а также получил медаль «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» III степени. Награды присуждены за цикл работ по созданию интерактивных образовательных программно-аппаратных комплексов.

«Для компании эта награда — не только престиж и узнаваемость. Это подтверждение высокой технологической компетенции команды и значимости тех научно-технических достижений и инноваций, которые создаются нами в ОЭЗ «Дубна», — отметил генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

Малая технологическая компания «Икс Ред Групп» разрабатывает образовательные программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение. Предприятие включено в реестр IT-компаний Минцифры России, а созданные программные продукты внесены в реестр отечественного ПО. В 2025 году компания также получила статус резидента Государственного индустриального парка «Ключ» и вошла в число аккредитованных образовательных центров АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

«В ОЭЗ «Дубна» формируется профессиональное сообщество разработчиков, инженеров и технологических предпринимателей. Наши резиденты продолжают развивать решения, ориентированные на российский рынок, и укреплять позиции в области цифрового образования». — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В особой экономической зоне «Дубна» резидентам доступна инфраструктура, налоговые льготы, образовательные программы и поддержка в продвижении проектов на российском и международном рынках.

