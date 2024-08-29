«Татнефть» возместила Словакии и Венгрии выбывшие поставки нефти «Лукойла»

«Татнефть» нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию, компенсировав сокращение поставок от «Лукойла», пишет « Коммерсант ».

В июле в каждую из стран было поставлено примерно по 330 тысяч тонн нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

В первом полугодии доля «Татнефти» составляла 34% и 53% от общего объема российского экспорта нефти в Венгрию и Словакию соответственно. По итогам июля эти показатели составляют около 77 и 92% соответственно.

Ранее сообщалось, что Венгрия также не одобрит выделение странам Евросоюза 6,5 млрд евро из так называемого фонда мира на закупку вооружения для Украины, пока не будет решен вопрос с транзитом российской нефти.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что пока вопрос транзита нефти ЛУКОЙЛа не будет решен, выплат не последует.