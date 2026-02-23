Таможня США не будет собирать пошлины Трампа после вердикта Верховного суда

Власти Соединенных Штатов не будут собирать ряд дополнительных пошлин на некоторые товары с 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Службы пограничного и таможенного контроля США.

Решение касается пошлин, которые были введены в рамках Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций IEEPA на основе указов президента страны. Это затронет, в том числе изменения и поправки.

Пошлины официально перестанут взимать с 00:00 по времени Восточного побережья (или 08:00 по Московскому) 24 февраля. В списке отмененных санкций есть указ президента США Дональда Трампа о противодействии угрозам США со стороны РФ. В рамках них были введены ограничения против Индии в размере 25% из-за покупки ею нефти РФ.

Также Верховный суд отменил и другие тарифы — те, что ввели для борьбы с ввозом наркотиков через северную, южную границы, цепочками поставок опиоидов из Китая. Также перестали действовать пошлины, которые применяли в отношении Венесуэлы и Бразилии. Остальные пошлины все еще действуют.

20 февраля Верховный суд США отменил тарифы, введенные Трампом. Однако пошлины на сталь и алюминий будут действовать.

