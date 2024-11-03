Тайвань объявил о прекращении поставок станков в Россию

Минэкономики Тайваня заявило, что страна полностью прекратила поставки станков в Россию. Об этом сообщает РБК .

С 8 марта этого года Тайвань запретил экспортировать в РФ и Белоруссию 77 наименований станков. С этого времени объем поставок данной продукции «упал до нуля».

Также власти страны увеличили свыше чем в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (более 31,3 тыс. долларов), размер штрафа за первое нарушение этих санкций.

Еще тайваньское министерство занимается «активной разъяснительной работой» по данному вопросу с местными производителями. Их призывают контролировать поставки конечному пользователю. Экспортеры обязаны дать гарантию, что товары не привезут в РФ и Белоруссию через другие государства.

Кроме того, в отчете Королевского института объединенных служб (RUSI) и Центра отрытых источников (OSC) Великобритании рассказано о роли КНР по вопросу реэкспорта запрещенных к ввозу в РФ товаров. Среди них есть и станки.