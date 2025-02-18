Т-банк поменял ставки по вкладам после заседания ЦБ РФ

сегодня в 16:37

Т-банк повысил ставки по вкладам в рублях на срок 3-5 месяцев

Т-Банк принял решение о повышении процентных ставок по вкладам в рублях на срок 3-5 месяцев, а также об обновлении ставок по вкладам на срок 7-24 месяца и ставок по накопительным счетам, сообщается на сайте кредитной организации.

Оказалось, что на части вкладов ставки были немного снижены, а некоторые оставили без изменения.

Изменения по вкладам Т-Банка вступили в силу с 18 февраля, по накопительным счетам они начнут действовать с 26 февраля.

В банке отметили, что ставки не зависят от наличия у клиента подключенных сервисов Pro/Premium/Private.

Ранее Центробанк РФ принял решение о сохранении ключевой ставки в 21%.