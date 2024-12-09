Т-Банк может перевести некоторых заемщиков в «Уралсиб»
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Клиенты Т-банка с кредитами могут быть переведены на обслуживание в банк «Уралсиб». При этом переход не затронет граждан с ипотеками и рассрочками, сообщает РБК.
На сайте «Уралсиба» появился раздел для клиентов Т-банка с ответами на популярные вопросы, где упоминалась передача кредитов наличными. В настоящее время данные страницы уже удалили, однако при при поиске можно найти их сохраненные копии.
«Это обычная практика, когда заключают соглашение, и кредит из одного банка передают в другой», — сказал сотрудник поддержки Т-банка.
По словам другого сотрудника Т-банка, перевод на обслуживание в «Уралсиб» не затрагивает заемщиков, имеющих рассрочку и ипотеку.
Ранее стало известно, что россияне перестали гасить ипотеку раньше времени. Это связано с рациональным отношением заемщиков к управлению финансами.