Т-Банк может перевести некоторых заемщиков в «Уралсиб»

Клиенты Т-банка с кредитами могут быть переведены на обслуживание в банк «Уралсиб». При этом переход не затронет граждан с ипотеками и рассрочками, сообщает РБК .

На сайте «Уралсиба» появился раздел для клиентов Т-банка с ответами на популярные вопросы, где упоминалась передача кредитов наличными. В настоящее время данные страницы уже удалили, однако при при поиске можно найти их сохраненные копии.

«Это обычная практика, когда заключают соглашение, и кредит из одного банка передают в другой», — сказал сотрудник поддержки Т-банка.

По словам другого сотрудника Т-банка, перевод на обслуживание в «Уралсиб» не затрагивает заемщиков, имеющих рассрочку и ипотеку.

Ранее стало известно, что россияне перестали гасить ипотеку раньше времени. Это связано с рациональным отношением заемщиков к управлению финансами.