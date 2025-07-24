Свыше 700 компаний закупают продукцию подмосковного предприятия МСП

Компания «С-Компонент», которая входит в реестр МСП, поставляет свою продукцию более чем 700 предприятиям в России и за рубежом. Огромный список заказчиков резидента ОЭЗ «Дубна» объясняется спецификой продукции предприятия — «С-Компонент» специализируется на выпуске изделий из керамики, которая используется практически в любом электронном или электрическом изделии. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Фактический объем инвестиций компании «С-Компонент» в реализацию проектов на территории ОЭЗ «Дубна» составляет почти 250 млн. рублей. На предприятии создано 65 рабочих мест. Компания активно занимается разработками и на сегодняшний день создала и освоила более 20 технологий в сфере производства керамических изделий», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция «С-Компонент» — это металлизированные керамические корпуса, а также другие электронные компоненты на основе технической керамики. Продукция предприятия применяется в различных областях промышленности: металлургии, электронике, авиации и медицине.

«Керамика имеет уникальные свойства — высокую теплопроводность и прочность, а также изоляционные характеристики. В результате эти изделия применяются практически везде — наши заказчики это и производители сушилок для обуви, и предприятия авиационной промышленности, и производители электронных плат. Всего мы выпускаем порядка 13 тыс. номенклатурных наименований. Ежемесячно мы отгружаем несколько сотен тысяч изделий нашим партнерам, при этом уже сейчас мы активно расширяемся — в следующем году готовимся ввести новый производственно-административный корпус», — рассказал генеральный директор «С-Компонент» Олег Куль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.

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