Свыше 460 тыс женщин в Подмосковье ведут свой бизнес

Более 460 тысяч женщин в Московской области ведут бизнес в статусах индивидуального предпринимателя и самозанятого. Это составляет более 40% от общего числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано 319,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 811,3 тыс. самозанятых. При этом количество женщин, ведущих бизнес в таких статусах, составляет более 127 и 338 тысяч соответственно. Таким образом, доля бизнес-леди в Московской области составляет свыше 40%», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что в Подмосковье женщины реализуют свои проекты в различных сферах бизнеса, в том числе образовании, маркетинге, IT, производстве одежды, сфере услуг, социальном бизнесе и многих других.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области. Там же бизнесу доступно около 20 онлайн-сервисов.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Всего в России осуществляют деятельность 4,22 млн индивидуальных предпринимателей, из которых 1,75 млн — женщины. Доля женского предпринимательства среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет 41,5%, говорится в исследовании Корпорации МСП, приуроченном ко дню женского предпринимательства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.