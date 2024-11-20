Свыше 28,5 млрд руб составит бюджет Балашихи в 2025 году

Бюджет Балашихи в 2025 году составит более 28,5 млрд рублей. Об этом стало известно на публичных слушаниях по бюджету на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открыл и провел публичные слушания председатель совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

«Бюджет сформирован в рамках 18 программ, где реализуются 4 федеральных проекта. И у нас 98% бюджета — это программные расходы. Хочу отметить, что бюджет нашего городского округа не только социально направленный. Он имеет хорошие темпы экономического роста. Бюджет Балашихи составит по прогнозу на 2025 год 28 миллиардов 574 миллиона рублей и по расходной части — 29 миллиардов 386 миллионов рублей. Но он уточняется в сторону увеличения, так как есть средства, которые переходят с бюджета 2024 года в бюджет 2025 года. Я думаю, что в следующем году он перешагнет порог в 30 миллиардов рублей», — сказал Попов.

С докладом выступила начальник финансового управления администрации городского округа Балашиха Елена Ястребова. Она рассказала, что в бюджете предусмотрены расходы, связанные с развитием округа. Среди них капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, благоустройство парковых и лесопарковых территорий, общественных пространств, а также ремонт в учреждениях образования и культуры.

Публичные слушания по бюджету проходят в Балашихе соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.