Свыше 21 тыс научных сотрудников работает в наукоградах Подмосковья

«Сегодня на территории наукоградов Московской области суммарно расположено 136 научно-производственных организаций, где трудоустроено свыше 21 тыс. научных сотрудников. Наибольшее число специалистов работают в Королеве — более 6,6 тысячи. Среди крупнейших предприятий НПК Королева — ПАО «РКК «Энергия», ЦНИИмаш и АО «Композит», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что вторым по числу сотрудников является наукоград Жуковский, где трудоустроено 3,5 тыс. научных сотрудников. Это специалисты таких научных организаций, как ФАУ «ЦАГИ», летно-исследовательский институт им. М. М. Громова и другие.

Третий по количеству научных сотрудников в регионе — наукоград Дубна, где работает 2,7 тыс. специалистов. В этом наукограде расположены: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова и другие научно-производственные организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.