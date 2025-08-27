Свыше 170 тыс воспользовались услугами инвестпортала в Подмосковье

С начала года посетителями инвестиционного портала Московской области стали свыше 170 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиционный портал Московской области является единой точкой входа для бизнеса. Здесь собрана вся необходимая информация для открытия и ведения своего дела в регионе, в том числе доступные меры поддержки. В этом году число посетителей инвестпортала составило уже свыше 170 тысяч пользователей», — отметили в ведомстве.

На инвестиционном портале собрана вся необходимая информация о регионе, региональном инвестиционном стандарте, мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, инфраструктуре для бизнеса, а также меры поддержки, пошаговый алгоритм выхода на экспорт и многое другое. Кроме того, функционал инвестпортала Московской области позволяет в один клик оставить обращение в ЦУР «Бизнес».

Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.