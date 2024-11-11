Свыше 1,5 млрд рублей инвестируют в производство электрооборудования в Подмосковье

Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») получил статус резидента особой экономической зоны «Ступино Квадрат». На территории ОЭЗ компания реализует проект по запуску и расширению производства электрооборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

ООО «СТЭЗ» на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» действует с 2019 года. Сейчас компания получила статус резидента, что позволит оптимизировать инвестиционную программу по развитию производства.

«Общий объем инвестиций ООО «СТЭЗ» в реализацию проекта по выпуску электротехнической продукции превысит 1,5 млрд рублей. До конца текущего года инвестор планирует ввести новое производственное здание, а на полную мощность предприятие выйдет в 2028 году. За счет реализации проекта расширения на заводе суммарно будет создано 80 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ступинский электротехнический завод специализируется на выпуске импортозамещающего сетевого оборудования, телекоммуникационной, электротехнической и прочей электронной продукции. После вывода предприятия на полную мощность компания ежегодно будет выпускать более 16,5 млн клемм, свыше 770 тыс. электромеханических и полупроводниковых реле, 123 тыс. устройств защиты от импульсных напряжений, а также более 9 млн монтажных принадлежностей.

После получения статуса резидента ОЭЗ компания также в среднесрочной перспективе рассматривает возможности дальнейшего развития производства за счет строительства новых объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.