Свыше 1 млн мальков осетровых производит новый рыбный завод в Подмосковье

С апреля 2024 года в округе работает крестьянско-фермерское хозяйство «Солнечногорский рыбный завод». Оно получило субсидию министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Предприятие посетили заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и местный депутат Степан Козлов. Они обсудили с руководством меры поддержки, планы развития и помощь в подборе кадров.

Основное направление хозяйства — разведение малька осетровых, преимущественно стерляди. В ассортименте есть также мальки белого амура, сазана, толстолобика, карпа, форели, сома и карася. В производстве представлен полный цикл по выращиванию малька до взрослой особи.

Предприятие работает по компенсационной программе восполнения водных биоресурсов.

«В команде профессионалы с большим опытом работы в области аквакультуры, тесно сотрудничают с учеными и экспертами. Будем активно помогать с субсидиями и подбором персонала», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Мощность производства — миллион мальков в год. В планах — увеличение до 2 — 3 миллионов.

В 2024 году «Солнечногорский рыбный завод» получил субсидию Московской области на возмещение стоимости кормов.

Всего на территории городского округа действуют два рыбных хозяйства — «Солнечногорский рыбный завод» и «Рыбхоз «Сенеж».

На поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала предусмотрена субсидия из бюджета Московской области на возмещение части затрат на покупку кормов для производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в размере 20% фактических затрат.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и РФ, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес». Он расположен по адресу: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.