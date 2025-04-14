Связанная с экс-губернатором Кузбасса компания прекратила сельхоздеятельность

Связанная со структурами бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева «Донецкая агропромышленная компания» прекратила сельскохозяйственную деятельность. Ее земли в субаренду получила ГК «Аграрный Донбасс», сообщает РБК .

В отчете говорится, что компания не осуществляла сельхоздеятельность в прошлом году. Основным доходом предприятия была сдача имущества в субаренду. Свою деятельность «Донецкая агропромышленная компания» осуществляла в новых регионах РФ.

В 2023 году компания продавала готовую продукцию урожая 2022 года. В прошлом году земля была реализована новому временному администратору — ГК «Аграрный Донбасс».

Согласно данным отчетности, в 2024 году выручка «Донецкой агропромышленной компании» упала в 6,3 раза — до 211 млн рублей. Годом ранее она составляла 1,3 млрд рублей. Почти в 6 раз вырос убыток компании — до 147 млн рублей.

Ткачев был губернатором Краснодарского края на протяжении 15 лет. В 2015 году президент России Владимир Путин предложил ему занять должность министра сельского хозяйства России. Он проработал на этом посту 3 года, но не вошел в новый состав правительства. В 2018 году собрание акционеров «Агрокомплекса» избрало Ткачева в совет директоров компании.

ООО «Донецкая агропромышленной компания» была зарегистрирована в ДНР в 2021 году. Основными видами деятельности были указаны — выращивание зернобобовых культур, семян масленичных культур и зерновых (кроме риса).