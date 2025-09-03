Сведения об акцизах, имуществе и НДФЛ внесут в цифровой профиль юрлица

Минцифры планирует расширить перечень данных, передаваемых через цифровой профиль юрлица. В него добавят сразу 9 категорий, в том числе сведения об акцизах, имуществе и НДФЛ, сообщают «Ведомости» .

Цель этого решения — упростить и ускорить взаимодействие физлиц с организациями. Документ также продлевает срок действия эксперимента по связанности и повышению качества данных в государственных информационных ресурсах до 2030 года.

Согласно проекту, расширение перечня сведений пройдет поэтапно. Ими внебюджетные фонды и органы власти будут обмениваться через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Юрлица и граждане смогут удаленно передавать свои данные для получения коммерческих и государственных услуг, а также банковских продуктов. Сведения будут передавать по защищенным каналам и только по согласию сторон, которое в любое время можно отозвать на «Госуслугах».

Также в документе предлагается закрепить использование технологии «витрин данных» для обмена отдельными видами документов в рамках межведомственных запросов.

Ранее Минцифры РФ подготовило второй комплекс мер для борьбы с мошенниками, который направлен на повышение уровня защиты граждан. Документы с описанием этих мер опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.