Суверенные технологии: в ЕС стали отказываться от американских облачных гигантов

Европейские компании и госструктуры могут отказаться от облачных сервисов Google

Европа начала задумываться о цифровом суверенитете. Европейские компании и госструктуры рассматривают вариант отказа от американских облачных гигантов Microsoft, Amazon и Google, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Wired.

Предварительно, государственные учреждения и бизнес-структуры Европы рассматривают возможность прекращения использования облачных технологий, предоставляемых крупнейшими американскими корпорациями — Microsoft, Amazon и Google.

Растущее беспокойство в Евросоюзе связано с потенциальными рисками использования американских технологических решений в ущерб европейским интересам. В свете этих опасений активизировался поиск европейских альтернатив.

Примечательно, что некоторые европейские технологические компании уже сообщают о притоке клиентов, сознательно отказывающихся от услуг американских техногигантов. Причем мотивацией для такого перехода иногда служит не только забота о безопасности данных, но и принципиальное несогласие с политическим курсом США.

Клиенты из Дании проявили особую прямоту, заявив о намерении прекратить сотрудничество с крупными американскими провайдерами. Причиной такого решения стали комментарии правительства США относительно Гренландии. Среди всех именно датчане выделялись своей откровенностью в этом вопросе.