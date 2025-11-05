сегодня в 14:15

Сумма сделки по продаже ТЦ «Мега» Газпромбанком оценивается в 300 млрд рублей

Сумма сделки по продаже Газпромбанком торговых центров «Мега» составила 300 млрд рублей. Бизнес перейдет во владение управляющей компании «Велес менеджмент», сообщает ТАСС .

«Сумма сделки составила 300 млрд рублей», — заявил источник, близкий к сделке.

Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Велес менеджмент». В состав группы «Мега» входят 14 ТЦ в 12 регионах России, УК «Мега».

«Велес менеджмент» — это управляющая компания, специализирующаяся на управлении активами и инвестиционными портфелями. Управление портфелем «Мега» будут осуществлять ООО «Сибфинанс» и УК «Мега».

