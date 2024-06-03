Сумма одобренных Москвой грантов на патентование в РФ выросла почти в 2 раза

С начала 2024 года власти Москвы одобрили городским компаниям гранты на патентование в России 910 изобретений и полезных моделей. Речь идет о водоочистном оборудовании, измерительных приборах и симуляторах для обучения молодых специалистов, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Общий объем грантов с января по май превысил 67 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем за весь 2023 год. С момента старта программы город поддержал уже 1,7 тыс. инновационных решений на сумму почти 130 млн рублей», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Участники Московского инновационного кластера из числа представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) с помощью программы могут возместить расходы на регистрацию исключительного права на свои разработки в стране.

Размер гранта составляет 75 тыс. рублей на каждый оформленный за последние 12 месяцев патент. В этом году гранты получили столичные компании, которые выпускают симуляторы для обучения студентов медицинских вузов, водоочистное оборудование, а также программное обеспечение и устройства для автоматизации логистики.

В настоящее время программа финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей за рубежом распространяется и на регистрацию разработок и продуктов во всех мировых странах. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Изучить подробную информацию и подать заявку на получение грантов можно на сайте Московского инновационного кластера.