Суды в РФ все чаще решают дела о мошеннических кредитах в пользу заемщиков

Российские юристы сомневаются в соответствии упрощенной процедуры онлайн-кредитования действующему закону о потребительском кредитовании. Специалисты по кибербезопасности подчеркивают ненадежность верификации через СМС при оформлении займов. Это показывают и суды, которые все чаще встают на сторону людей, которые стали жертвами мошенников, сообщает «Коммерсант» .

Несмотря на уверенность банкиров в законности дистанционной выдачи кредитов с подтверждением по СМС, судебная практика все чаще складывается в пользу клиентов. На рассмотрении в судебных инстанциях находится огромное количество исков о мошенничестве при дистанционном кредитовании, общая сумма претензий достигает нескольких миллиардов рублей.

В конце 2024 года Верховный суд принял важное решение, указав на несоответствие упрощенной процедуры оформления займов действующему законодательству о потребительском кредитовании. Это существенно повлияло на исход судебных разбирательств по делам о кредитном мошенничестве.

Как отмечают эксперты юридической сферы, в текущем году суды встали на сторону защиты прав заемщиков, признавая их более уязвимой стороной в спорах. Особенно показательна ситуация с онлайн-кредитами, где подтверждение займа происходило через СМС-код. По информации банковского инсайдера, такие дела практически всегда завершаются победой граждан.

Эта тенденция особенно ярко проявилась в судебной практике за последние 60 дней, когда споры между кредитными организациями и их клиентами все чаще разрешались не в пользу банков.

По информации ЦБ РФ, мошенники похитили у банковских клиентов более 18 миллиардов рублей за первые девять месяцев 2024 года, совершив порядка 900 тысяч краж.