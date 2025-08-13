Суд взыскал с владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» 49,5 млрд рублей
Фото - © РИА Новости
Арбитражный суд Краснодарского края обязал владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Черном море, выплатить солидарно 49,46 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
Таким образом, суд удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. Деньги были взысканы с ООО «Каматрансойл» (владелец танкера) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь судна).
Ответчики не принимали участие в заседании. Судья отказал в передаче на рассмотрение дела в Арбитражный суд Пермского края, где зарегистрированы компании.
15 декабря 2024 года два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — затонули во время шторма. Они перевозили мазут, который вылился в море. Около 2400 т нефтепродуктов оказалось в воде. К владельцам танкеров были поданы иски.