Суд поддержал решение подмосковного УФАС в отношении центра поддержки печати

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Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Центр поддержки печати» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Московской областной противопожарно-спасательной службы о внесении сведений в отношении ООО «Центр поддержки печати» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту оргтехники.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Центр поддержки печати» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.