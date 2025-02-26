Суд обязал Трампа возобновить финансовую помощь другим странам

Федеральный суд США передал в администрацию президента Дональда Трампа решение о срочном возобновлении финансовой помощи на миллиарды долларов зарубежным странам, сообщает «Царьград» .

Как уточняет агентство Associated Press, выполнить требование суда глава государства должен в течение 2 дней — за 48 часов.

Причиной для остановки программы иностранной помощи было стремление властей и суда оценить ее эффективность, однако это вызвало шок в американском обществе.

В середине февраля суд уже выносил решение о смягчении заморозки, но в Агентстве по международному развитию и некоммерческих организациях заявили, что ничего не знают о транзакциях за границу.

В январе после инаугурации Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам на 90 дней. Он предполагал оценить соответствие транзакций внешнеполитическим задачам страны.