Суд может отказать в компенсации за неизрасходованные отпуска при увольнении

Работники, «накопившие» ежегодные отпуска и рассчитывающие на денежную компенсацию при увольнении, рискуют не получить ее. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), сообщает ТАСС .

Она рассказала, что работодатель может компенсировать увольняющемуся сотруднику весь неиспользованный отпуск. Но есть и особые случаи, когда работник рискует не получить деньги.

По словам депутата, важно понять, почему отпуска не были использованы: это нарушение со стороны работодателя, не отпускавшего сотрудника на положенные 28 дней отдыха в год, или же сам сотрудник решил работать постоянно.

При втором случае работник по своему желанию не реализовал право на отдых. Значит, суд может отказать в компенсации за все неизрасходованные отпуска. Стенякина отметила, что такие случаи уже происходили.

Также депутат напомнила, что неизрасходованные дни отпуска можно перенести на следующий год, но воспользоваться ими нужно строго в течение следующих 12 месяцев.

Работодателю запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. В случае, если сотрудник не получил право на отдых, работодатель может быть оштрафован.

