Студенты и ветераны СВО посетили завод «ЭЛЕМЕТ» в Павлово-Посадском округе

В Павлово-Посадском округе студенты-амбассадоры программы «Профессионалитет» и ветераны СВО посетили завод АО «ЭЛЕМЕТ». Экскурсия прошла в рамках промышленного туризма, который реализуется в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В этом году программа получила профориентационное направление для студентов и старшеклассников.

Будущие специалисты топливно-энергетического комплекса и машиностроения вместе с преподавателем и ветеранами ознакомились с производственным циклом предприятия — от резки и сварки металла до финальной обработки конструкций. Гостям рассказали о трех основных направлениях работы компании: производстве металлоконструкций для строительства и энергетики, разработке интеллектуальных систем управления и автоматизации, а также выпуске высокотехнологичной технической керамики.

Особое внимание студентов привлекли участки автоматизации, где создаются системы управления производственными процессами в реальном времени. Для ветеранов экскурсия стала возможностью познакомиться с условиями труда и рассмотреть варианты трудоустройства на современном предприятии.

Программа промышленного туризма реализуется Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и охватывает ведущие производственные площадки региона. Новый профориентационный модуль объединяет студентов и ветеранов, способствуя обмену опытом между поколениями. Павлово-Посадский техникум участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», который готовит кадры для реального сектора экономики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.