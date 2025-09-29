Студентов Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Культурный код в дизайне»

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» объявляет о старте конкурса «Культурный код в современном дизайне», приглашая студентов творческих, архитектурных, дизайнерских и гуманитарных направлений к участию в проекте по переосмыслению культурного наследия России на языке современности. Победители конкурса получат значимые награды для профессионального старта. Главный приз — грант от «Культуры Дома» в размере 300 тыс. рублей на реализацию авторской идеи. Также предусмотрены оплачиваемая стажировка и комплекты профессионального оборудования. Подать заявку можно на сайте до 30 октября 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Цель конкурса — предоставить молодым создателям возможность раскрыть потенциал культурного кода через дизайн, цифровые решения и новые смыслы. Каждый проект — это шанс вдохнуть новую жизнь в древние символы, показать прелесть русских традиций в актуальных форматах и доказать значимость визуального наследия для формирующегося поколения.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы соединить энергию молодых талантов с богатством нашего наследия. Конкурс «Культурный код в современном дизайне» — это не просто соревнование, это лаборатория по созданию новой российской идентичности. Мы ищем тех, кто не боится экспериментировать и готов доказать, что традиции — это самый актуальный тренд», — поделилась председатель союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

В рамках конкурса представлены направления, отражающие синтез природы и технологий, орнамента и цифровой среды, ремесленных материалов и экологичного подхода, народных мифологем и современного минимализма. От символических принтов и умных тканей до новых интерпретаций русской силы — каждое из направлений позволит участникам проявить себя как проводников культурного смысла в меняющемся мире.

Участники конкурса смогут реализовать себя в следующих номинациях:

«Торжок: Традиция золотого шитья в современной среде обитания»;

«Код Палеха: Традиционный сюжет в пространстве современной иллюстрации»;

«Архетипы Каргополя: от обрядовой игрушки к галерейному объекту»;

«От узора — к идентичности: Создание визуального языка малых родин»;

«Билибинский код: Сказочная графика как язык современного визуального нарратива»;

«Аутентичность и актуальность: Конструирование визуальных кодов нации».

Подведение итогов конкурса пройдет в рамках международного форума «Культура Традиции Наследие», который пройдет 11 ноября 2025 года в Москве, где молодые специалисты смогут лично представить свои проекты экспертному сообществу.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.