Строительные гипермаркеты OBI сменят название на «DOM Лента»

«Мы обновляемся. OBI скоро станет „DOM Лента“» — сообщили в компании.

OBI работает в России с 2003 года. Всего насчитывается 25 гипермаркетов в 11 городах страны. В марте 2022 года их работа приостанавливалась, но возобновилась уже через два месяца. В июне 2025 года ФАС одобрила приобретение сети OBI компанией «Гермес».

В октябре прошлого года «Ашан» зарегистрировал за собой в РФ новый товарный знак, на котором изображен красный птенец. Заявку подали еще в октябре 2024 года.

