Строительные гипермаркеты OBI сменят название на «DOM Лента»

Экономика

Сеть строительных гипермаркетов OBI заявила об обновлении. Магазины сменят название на «DOM Лента», сообщает ТАСС.

«Мы обновляемся. OBI скоро станет „DOM Лента“» — сообщили в компании.

OBI работает в России с 2003 года. Всего насчитывается 25 гипермаркетов в 11 городах страны. В марте 2022 года их работа приостанавливалась, но возобновилась уже через два месяца. В июне 2025 года ФАС одобрила приобретение сети OBI компанией «Гермес».

В октябре прошлого года «Ашан» зарегистрировал за собой в РФ новый товарный знак, на котором изображен красный птенец. Заявку подали еще в октябре 2024 года.

