Строительные гипермаркеты OBI сменят название на «DOM Лента»
Сеть строительных гипермаркетов OBI заявила об обновлении. Магазины сменят название на «DOM Лента», сообщает ТАСС.
«Мы обновляемся. OBI скоро станет „DOM Лента“» — сообщили в компании.
OBI работает в России с 2003 года. Всего насчитывается 25 гипермаркетов в 11 городах страны. В марте 2022 года их работа приостанавливалась, но возобновилась уже через два месяца. В июне 2025 года ФАС одобрила приобретение сети OBI компанией «Гермес».
В октябре прошлого года «Ашан» зарегистрировал за собой в РФ новый товарный знак, на котором изображен красный птенец. Заявку подали еще в октябре 2024 года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.