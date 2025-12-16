Строители и металлурги: кто в этом году останется без новогодней премии

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов заявил, что работники металлургической и строительной отраслей в этом году не получат 13-ю зарплату, а у финансистов премия будет, но меньше, чем обычно, сообщает Life.ru .

«Ситуация, когда работодатель обещал выплатить бонус, но впоследствии отказался от своего обязательства, вызывает серьезные юридические вопросы», — сказал эксперт.

По его словам, с точки зрения законодательства, ключевую роль играют внутренние регламенты организации. Если условие о выплате ежегодной премии закреплено в трудовом соглашении или коллективном договоре, то ее задержка или отмена считается противозаконной.

В случае возникновения спорных моментов работникам рекомендуется сначала тщательно ознакомиться с документацией, регулирующей выплаты, а затем обсудить ситуацию с начальством, так как причины могут быть связаны с техническими аспектами.

