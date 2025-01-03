«Страна»: Нацбанк Украины продал на валютном рынке рекордные 5,3 млрд долларов
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Нацбанк Украины в декабре продал 5,3 млрд долларов из золотовалютных резервов. Это было сделано для того, чтобы поддерживать стабильность государственной валюты, сообщает СМИ соседнего государства «Страна».
Такая сумма продажи долларов из золотовалютных резервов для Украины — рекорд. В прошлый раз столь большое количество средств государство реализовало в июне 2022 года — 3,99 млрд долларов.
В конце ноября 2024 года стало известно, что золотовалютные резервы Нацбанка Украины были равны 39,9 млрд долларов. Регулятор собирался продать валюту в декабре всего на 3,5-4 млрд долларов.
Избавление от золотовалютных резервов Нацбанку Украины не помогло. Курс доллара в соседней стране вырос с 41,6 до 42,04 гривен.
Ранее украинские банки заставили составлять отчеты для регулятора о тратах клиентов за границей.