сегодня в 18:02

Нацбанк Украины в декабре продал 5,3 млрд долларов из золотовалютных резервов. Это было сделано для того, чтобы поддерживать стабильность государственной валюты, сообщает СМИ соседнего государства « Страна ».

Такая сумма продажи долларов из золотовалютных резервов для Украины — рекорд. В прошлый раз столь большое количество средств государство реализовало в июне 2022 года — 3,99 млрд долларов.

В конце ноября 2024 года стало известно, что золотовалютные резервы Нацбанка Украины были равны 39,9 млрд долларов. Регулятор собирался продать валюту в декабре всего на 3,5-4 млрд долларов.

Избавление от золотовалютных резервов Нацбанку Украины не помогло. Курс доллара в соседней стране вырос с 41,6 до 42,04 гривен.

Ранее украинские банки заставили составлять отчеты для регулятора о тратах клиентов за границей.