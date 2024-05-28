Столица реализовала свыше 5 тыс. объектов на городских торгах

В Москве в первом квартале текущего года было реализовано свыше 5 тыс. объектов земельно-имущественных торгов, заявила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В числе объектов — здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного использования, квартиры, машино-места, а также нестационарные торговые объекты.

«На торги выставляется городское имущество, которое жители, предприниматели и инвесторы могут арендовать или приобрести в собственность, а также получить право на строительство, размещение некапитальных объектов или ведение торговой деятельности. В первом квартале текущего года город реализовал свыше пяти тысяч лотов — на 50% больше, чем в январе — марте прошлого года. Объем торгов за три месяца превысил 27,7 млрд рублей», — поделилась Мария Багреева.

Отмечается, что большим спросом пользовались машино-места: с января по март жители города приобрели порядка 3,8 тыс. данных объектов. Также популярна и коммерческая недвижимость — инвесторы купили и арендовали порядка 730 нежилых помещений и зданий. В тройке лидеров числится и жилье: с начала 2024 года на торгах было реализовано почти 340 квартир.

Помимо этого, в первом квартале текущего продано 143 нестационарных торговых объекта. В них появляются кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины.

Также были приобретены или арендованы 53 земельных участка: 33 лота — для индивидуального жилищного строительства, а остальные 20 — для коммерческого использования.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что конкуренция на торгах составила восемь участников на лот. Из всех видов реализованных объектов наиболее востребованными оказались квартиры: в среднем на один объект претендовало 18 участников.

«На торгах по продаже и аренде земельных участков конкуренция составляла 11 претендентов на лот. За приобретение коммерческих помещений конкурировали в среднем около восьми инвесторов, за аренду — трое. Торги по продаже машино-мест собирали в среднем четырех участников, по нестационарным объектам — двух», — уточнил Кирилл Пуртов.

Москва является городом, развивающим предпринимательство. Она выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы.

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