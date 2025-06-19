Столица подписала соглашение с сетью кофеен «Шоколадница» об участии в проекте «Производительность труда»

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы подписало соглашение с группой компаний «Шоколадница» об участии в федеральном проекте «Производительность труда». От имени Правительства документ подписала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В рамках проекта компания сможет внедрить современные методы оптимизации бизнес-процессов при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Москвы. Участие в проекте позволит сети повысить эффективность ключевых операционных процессов, включая управление закупками, логистику и стандарты обслуживания, что в перспективе повысит производительность и качество услуг во всех кофейнях сети», — прокомментировала заммэра.

Таким образом, особое внимание будет уделено обучению сотрудников методикам бережливого производства. Впоследствии сформированная команда специалистов будет самостоятельно распространять полученный опыт на все бизнес-процессы, что обеспечит устойчивый рост производительности во всех кофейнях сети.

«Участие в проекте „Производительность труда“ соответствует стратегическим целям развития нашей группы компаний. Мы рассматриваем внедрение принципов бережливого производства. Это возможность для повышения операционной эффективности как собственного пищевого производства, так и розничной сети кофеен. „Шоколадница“ готова к продуктивной работе с экспертами проекта и последующему применению инструментов бережливого производства. Этот опыт позволит нам усилить конкурентное преимущество компании в сферах производства и продаж», — поделился исполнительный директор по производству ГК «Шоколадница» Павел Перов.

В 2022–2024 годах в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект «Производительность труда». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, его участниками стали 419 предприятий — включая около четверти крупных и средних промышленных компаний города.