Столичный кабельный завод зарегистрировал 10 патентов

Один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, «Москабельмет», в 2024 году получил 10 новых патентов на свои инновационные разработки, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики города Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день свыше 40% всех патентов России приходится на столицу.

«Инвестировать средства в новые разработки и получать на них соответствующие свидетельства позволяет в том числе всесторонняя поддержка города — промышленникам доступны различные спецстатусы, инвесткредиты, льготная арендная ставка на земельные участки и другие инструменты. Например, один из ведущих производителей кабельной отрасли со статусом промышленного комплекса в 2024 году получил 10 новых патентов на свои разработки», — уточнил Гарбузов.

На данный момент общее число полученных компанией свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности превысило 80.

В числе новых разработок оптоволоконное устройство контроля схода подвижного состава и грунтовой кабельный якорь, необходимый для проведения работ в области мониторинга деформации грунта. Также специалисты компании разработали и запатентовали способ формирования гофрированной оболочки, предназначенный для использования в силовых электрических кабелях.

«Наше предприятие регулярно разрабатывает новые продукты, постоянно расширяет ассортимент и активно занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами не только для того, чтобы предлагать рынку больше и удовлетворять все актуальные запросы клиентов. Мы понимаем: только через технологическую независимость можно укрепить суверенитет кабельной отрасли, энергетической промышленности да и всей экономики страны в целом, — прокомментировал гендиректор предприятия Павел Моряков.

Сейчас группе принадлежат права интеллектуальной собственности на 48 полезных моделей, 13 изобретений и 15 товарных знаков, а также промышленные образцы, программы для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем.

В 2020 году предприятие вошло в список российских системообразующих предприятий. В 2022 году компания «Москабельмет» получила статус промышленного комплекса, что дает ей значительные налоговые льготы от города и позволяет инвестировать сэкономленные средства в оборудование и инфраструктуру.